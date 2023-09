Confermata la Condanna a 16 Anni per l'Aggressore che Aveva Accoltellato la Moglie

La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato una sentenza di 16 anni di reclusione per un individuo che aveva tentato di uccidere la sua ex moglie nel luglio del 2021. L'uomo, un cittadino albanese di 54 anni di nome Hysen Alyko, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Il terribile episodio si è verificato quando Alyko, che all'epoca si trovava in fase di separazione dalla vittima e aveva traslocato in un diverso domicilio, ha atteso la sua ex moglie fuori da casa e l'ha aggredita con un pugnale da caccia, infliggendole due coltellate. Fortunatamente, il figlio maggiore della coppia era presente e ha reagito prontamente, riuscendo a immobilizzare e disarmare il padre. Nel corso della colluttazione, anche il figlio è rimasto ferito a una mano.

L'intervento tempestivo della polizia ha impedito che l'aggressione si trasformasse in una tragedia ancora più grave. Gli inquirenti hanno evidenziato la chiara premeditazione dell'atto criminoso, basandosi anche sul ritrovamento di una mannaia nell'auto dell'aggressore e sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La vittima, gravemente ferita, è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche e ha subito un intervento chirurgico d'urgenza. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa inizialmente dal Tribunale di Sulmona, infliggendo a Alyko anche una serie di sanzioni accessorie, tra cui l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, la sospensione della potestà genitoriale e l'obbligo di pagare le spese processuali. La vittima è stata assistita legalmente dall'avvocato Maurizia Lina Sciuba.