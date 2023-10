Consegna dei Ciattè d'Oro: Onorificenze per i Cittadini Illustri di Pescara

Il 10 ottobre, in occasione della festività di San Cetteo, il Comune di Pescara ha celebrato la tradizionale cerimonia di consegna dei Ciattè d'Oro, le onorificenze civiche assegnate alle personalità che si sono distinte nel campo della cultura, del sociale, dell'economia e dello sport. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune e ha visto la partecipazione di cittadini illustri e delle loro famiglie, oltre alle autorità locali.

Il premio Ciattè d'Oro è stato istituito nel 2003 per onorare i pescaresi di spicco, coloro che hanno scelto Pescara come fulcro della loro vita e chi, con la loro attività professionale, ha portato lustro alla città in tutto il mondo. Il nome Ciattè, derivato dall'accezione popolare di San Cetteo, il patrono di Pescara, è diventato un simbolo identificativo per la città.

La giornata di celebrazione è iniziata alle ore 10 con una seduta solenne del Consiglio comunale, durante la quale il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli hanno tenuto dei discorsi. Successivamente, è stata effettuata la consegna delle pergamene di cittadinanza italiana a cinque giovani e un'infermiera.

La cerimonia è stata allietata da un intermezzo pianistico eseguito da Tommaso Mangifesta (Tenore), Chiara Antico (Viola) e Giacomo Di Rosario (Pianoforte). La giornata si è conclusa con la chiusura dei lavori del Consiglio comunale straordinario.

Ecco l'elenco dei premiati nell'edizione 2023 dei Ciattè d'Oro:

Ciattè d'Oro alla Memoria:

Carlo Lizza

Mario Bernardi

Tommaso Cascella

Gianfranco D'Ascanio

Roberto Falone

Giuseppina Scogna

Ciattè d'Oro:

Mimmo Sarchiapone

Daniele Ortolano

Francesco Di Fulvio

Giuseppe Fioritoni

Giandomenico Pałka

Fernando Bellafante

Renato Paesano

Maria Pia Di Sabatino

Delio Napoleone

Delfino d'Oro:

Ileana Sciarra (giornalista)

Menzione: