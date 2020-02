Consiglio Abruzzo oggi la seduta a Pescara Interpellanze, interrogazioni e nomine

Il Consiglio regionale d'Abruzzo torna a riunirsi oggi alle 11 nell'aula consiliare del Comune di Pescara.

All'ordine del giorno, tra l'altro, l'esame dell'interrogazione del consigliere Pettinari (M5S) "Servizio Territoriale Emergenza: 118 Montesilvano", dell'interpellanza del consigliere Stella (M5S) "Balneabilità della ex zona antistante via Balilla in seguito denominata 'zona antistante Via Leopardi' Pescara", dell'interpellanza del consigliere Blasioli (Pd) "Interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passolanciano-Maielletta previsti dal Masterplan"; dell'interpellanza a firma di Taglieri, Fedele, Marcozzi, Cipolletti, Smargiassi, Pettinari e Stella (M5S) su "Coronavirus e Piano Pandemico Regionale".

In coda previste: elezioni componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; del componente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti; designazione componente Istituto "G. Caporale".