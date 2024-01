Consiglio Comunale Straordinario su Borsacchio: Marsilio Assente e Spiega le Ragioni

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha annunciato la sua assenza dal consiglio comunale straordinario convocato a Roseto per venerdì pomeriggio, 12 gennaio, mediante un video di 17 minuti in cui ha illustrato le ragioni di tale decisione. Nel video, Marsilio ha criticato l'opposizione, sottolineando la mancanza di iniziative da parte di essa in aula quando si discuteva del Borsacchio.

Il presidente ha ribadito che la questione del Borsacchio sarebbe stata affrontata in una sessione successiva se l'opposizione avesse sollevato la questione. Ha poi evidenziato che la riserva non ha visto azioni significative per 18 anni, dal 2005, e ha sottolineato il ruolo dei volontari, pur lodandoli, ma notando che la loro attività non ha realmente preso la forma di una riserva. Marsilio ha affermato che il problema principale risiede nel fatto che il Comune di Roseto non ha adottato il piano di assesto né il piano pluriennale di attuazione, e non ha stanziato le risorse necessarie per far funzionare la riserva.

Il presidente ha chiaramente dichiarato che la Regione sarà pronta a sedersi al tavolo e affrontare le criticità solo quando il Comune adempirà concretamente ai suoi doveri in merito alla riserva. Marsilio ha infine respinto l'idea che l'assenza della riserva possa portare alla cementificazione, smentendo tali preoccupazioni.

L'invito al consiglio comunale straordinario è stato declinato da Marsilio, che ha utilizzato il video per esporre la sua posizione e spiegare le condizioni che, secondo lui, devono essere soddisfatte prima che la Regione partecipi a discussioni su Borsacchio.