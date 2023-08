Consiglio Regionale Approva Assestamento di Bilancio: Stanziati 17 Milioni di Euro

Nella serata di ieri, presso l'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha dato l'approvazione a maggioranza per l'assestamento al "Bilancio di Previsione 2023-2025" della Regione Abruzzo, destinando un importo di 17 milioni di euro per l'anno in corso e complessivi 40 milioni per il prossimo triennio, quale ulteriore contributo ai finanziamenti previsti dal bilancio di previsione.

Il voto contrario è stato espresso dalle opposizioni di centrosinistra e del M5S. Tuttavia, durante l'iter di discussione, sia l'opposizione che il centrodestra hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo dopo aver trovato un'intesa.

L'intervento principale della manovra riguarda stanziamenti e contributi a enti pubblici e associazioni, inclusi in un emendamento condiviso all'unanimità. Anche nel corso del dibattito, protrattosi per cinque ore, la commissione Bilancio aveva raggiunto un accordo sulla bozza di assestamento, rendendo la seduta apparentemente tesa, ma poi scorrevole tra i diversi schieramenti.

L'esito del voto è stato commentato dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha affermato: "Il migliore che la nostra regione abbia mai avuto e che, non a caso, ha raccolto il favore delle opposizioni nel 95% degli emendanti correttivi".

Gli stanziamenti prevedono diverse destinazioni: tra queste, 3,859 milioni di euro per la copertura di debiti fuori bilancio, 865 mila euro per il fondo perdite società partecipate 2023, 300 mila euro per la realizzazione delle funzioni pubbliche dell'aeroporto d'Abruzzo a Saga Spa, 70 mila euro per il Comitato Croce Rossa di Penne, 150 mila euro per la mensa gestita dalla Caritas diocesana Pescara-Penne, e ulteriori fondi per sostenere diverse attività e iniziative.

Tra le finalità vi sono anche interventi per affrontare il dissesto idrogeologico in provincia di Chieti, contributi per il trasporto ferroviario merci e vari supporti a eventi culturali e iniziative locali. L'approvazione di questa manovra rappresenta un passo significativo per la regione abruzzese nel suo percorso finanziario e sviluppo.