Consiglio Regionale: Lorenzo Sospiri Rieletto tra i Malumori di Lega e Forza Italia

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha visto l'elezione del nuovo presidente dell'assemblea in una sessione che ha richiesto ben quattro votazioni. Alla fine, è stato Lorenzo Sospiri, esponente di Forza Italia, a ottenere il prestigioso incarico, garantendosi il sostegno esclusivo del centrodestra.

L'elezione si è rivelata un processo complesso, poiché per la prima volta nella storia della regione non è stato possibile eleggere il presidente dell'assemblea al primo scrutinio, che richiede il raggiungimento dei 21 voti necessari. È stato solo al termine della quarta votazione che Sospiri è stato designato alla presidenza, con il sostegno di 17 voti favorevoli provenienti dalla maggioranza di centrodestra.

Le opposizioni, rappresentate dal campo largo, hanno scelto di astenersi con 13 schede bianche, mantenendo la propria posizione di distanza nei confronti del nuovo presidente.

Da segnalare anche il non rientro in aula in tempo per votare di Paolo Gatti, assente per entrambe le chiamate utili.

Nel quadro della nuova composizione del consiglio regionale d'Abruzzo, sono emersi accordi per la nomina dei restanti membri chiave. Ai ruoli di vicepresidenti sono stati assegnati Antonio Blasioli del Partito Democratico e Marianna Scoccia di Noi Moderati, segno di una volontà di coalizione che spazia tra differenti schieramenti politici.

Per quanto riguarda i consiglieri segretari, è stato deciso che Luca De Renzis di Fratelli d'Italia e Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle rivestiranno tali incarichi.

In un annuncio diramato durante l'odierna seduta del Consiglio Regionale, il presidente riconfermato della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha delineato i prossimi passi dell'amministrazione, evidenziando alcune decisioni cruciali per la composizione della giunta.

La vicepresidenza di giunta è stata affidata a Emanuele Imprudente, mentre il ruolo di assessore all'Agricoltura è stato confermato a Imprudente, rappresentante della Lega. Tuttavia, rimane ancora in sospeso la definizione della postazione del sottosegretario di giunta, mantenendo aperta una partita politica di rilievo.

Il presidente Marsilio ha inoltre reso noti gli altri nomi che comporranno la giunta regionale: per Fratelli d'Italia, Mario Quaglieri si occuperà del Bilancio e del Personale, Umberto D'Annuntiis sarà responsabile dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, mentre Tiziana Magnacca assumerà le cariche relative alle Attività Produttive, al Turismo e al Lavoro. Inoltre, l'assessore esterno Nicoletta Verì, non eletta con la lista Marsilio Presidente, manterrà il suo incarico nel settore della Sanità.

Infine, Salvatore Santangelo, esponente di Forza Italia, guiderà le politiche riguardanti la formazione, il sociale, l'istruzione, la cultura e lo spettacolo, completando così il quadro della nuova giunta regionale abruzzese.