Consiglio comunale L'Aquila, odg contro violenza donne Iran e Afghanistan

Unanime, nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri, l'assenso all'ordine del giorno per la condanna di ogni forma di violenza maschile contro le donne iraniane e afghane e il sostegno alle loro lotte per la libertà e l'autodeterminazione.

Un ordine che vede Simona Giannangeli, avvocato e consigliera comunale (L'Aquila Coraggiosa) come prima firmataria.

Il documento esprime anche la condanna per evidenti negazioni dei diritti umani e per la repressione delle libertà civili delle donne in Afghanistan, per la violenta azione della polizia iraniana verso donne, uomini, ragazze e ragazzi che da mesi protestano contro l'obbligo per le donne di indossa l'hijab e per le donne arrestate e torturate a causa della loro lotta per la libertà.

L'ordine del giorno, tra l'altro, impegna l'amministrazione comunale "a promuovere azioni nei confronti della comunità, per la sensibilizzazione e prevenzione della violenza maschile".