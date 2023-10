Consorzio di Bonifica Centro: 27 Milioni di Euro Spesi e Richiesti Altri 98 Milioni

Il commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, Daniela Valenza, ha tenuto un incontro presso la sede del Consiglio regionale d'Abruzzo, dove ha illustrato ai sindaci dei comuni coinvolti i recenti lavori condotti per il rifacimento delle infrastrutture idriche, oltre al processo in corso per estendere la concessione idrica. L'obiettivo di queste iniziative è garantire un approvvigionamento idrico più stabile ai cittadini consorziati per periodi superiori ai consueti sei mesi.

Dal 25 luglio scorso, sono stati avviati lavori per un totale di 27 milioni di euro, concentrati sul rinnovamento delle infrastrutture idriche. Nel frattempo, il Consorzio ha iniziato il processo per estendere la concessione idrica, consentendo così periodi di erogazione più prolungati rispetto al passato.

Nel corso dell'incontro, il commissario Valenza ha anche menzionato i lavori di riparazione effettuati sulla vasca 3, con l'obiettivo di migliorare il servizio erogato nei comuni di Pianella e Loreto Aprutino. Inoltre, il Consorzio ha intrapreso azioni legali contro Enel per prevenire la sospensione dell'erogazione idrica.

Non da meno, è stata avviata la modifica del regolamento per la riscossione diretta delle entrate, con l'intenzione di estendere i periodi di rateizzazione dei tributi. Questa modifica prevede l'allungamento da 10 a 16 mesi per i tributi maggiori e da 12 a 24 mesi per quelli di importo inferiore.

Infine, il commissario ha evidenziato gli investimenti programmati nei mesi a venire, tra cui ulteriori richieste di finanziamento per 98 milioni di euro al fine di migliorare le infrastrutture idriche, insieme all'efficienza idrica attraverso l'installazione di misuratori di quarta generazione, per i quali sono stati richiesti 5 milioni di euro sulla piattaforma PNIISSI.