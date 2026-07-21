Contest INPS senza compensi, gli illustratori insorgono: il bando resta ancora online

L’Istituto conferma il progetto destinato a Giffoni e Lucca Comics, mentre associazioni e professionisti contestano licenza gratuita, assenza di premi e selezione poco trasparente pubblica.

Non soltanto il contest non è stato ritirato, ma l’INPS ne ha confermato l’inserimento nella propria strategia di comunicazione rivolta ai giovani. È questa la principale novità emersa dopo le polemiche sollevate dal concorso “Crea con noi la prossima carta”, attraverso il quale illustratori, fumettisti e creativi sono invitati a realizzare gratuitamente alcune immagini destinate alla comunicazione istituzionale dell’ente previdenziale.

Alla data del 21 luglio 2026, la pagina ufficiale è ancora online, il regolamento non risulta modificato e la scadenza resta fissata al 28 agosto. Nei comunicati e nei canali istituzionali consultati non compare, al momento, una risposta alle contestazioni, né l’annuncio di premi, compensi o rimborsi per gli autori selezionati.

L’iniziativa era stata pubblicata l’8 giugno sul portale “INPS Comunica”. Ai partecipanti viene chiesto di interpretare attraverso un’illustrazione uno dei tre servizi scelti dall’Istituto: ISEE precompilato, Bonus asilo nido e Congedo di paternità. Le opere dovranno essere inserite in un modello grafico già predisposto, ispirato al mondo del gaming e delle carte collezionabili. La selezione dovrebbe concludersi entro il 25 settembre 2026.

La conferma dell’INPS e il ruolo della Direzione Comunicazione

Un elemento utile per ricostruire la provenienza del progetto arriva dal comunicato stampa diffuso dall’Istituto il 17 luglio, due giorni prima che il caso acquistasse maggiore visibilità sulla stampa. Il documento è intestato alla Direzione centrale Comunicazione – Ufficio Stampa e presenta il contest come parte del programma utilizzato dall’INPS per dialogare con le nuove generazioni.

La stessa comunicazione collega direttamente l’iniziativa alla presenza dell’ente al Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio, e alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, prevista dal 28 ottobre al 1° novembre 2026. Le carte selezionate dovrebbero quindi essere presentate e distribuite anche durante manifestazioni di rilevanza nazionale.

Il progetto deriva dalle carte previdenziali già distribuite dall’INPS a Lucca Comics 2025, dedicate a prestazioni come NASpI, Bonus asilo nido, congedo parentale e calcolo della pensione. In quell’occasione l’iniziativa era stata presentata come uno strumento per rendere comprensibili i servizi pubblici attraverso un linguaggio vicino alla cultura pop. Tra i responsabili intervenuti all’evento figuravano il capo dell’Ufficio stampa Salvatore Santangelo e il dirigente dell’Ufficio Comunicazione Pierpaolo Sarnari. Ciò non consente, tuttavia, di attribuire loro personalmente la redazione del nuovo contest.

Il regolamento pubblicato non riporta infatti una firma, un numero di protocollo, il nominativo del responsabile del procedimento o quello dei componenti del gruppo incaricato della valutazione. Le opere saranno scelte genericamente da un “team organizzativo”, sulla base di criteri qualitativi e progettuali, senza una griglia di punteggi, l’indicazione del numero dei selezionati o una commissione nominativa. Questo non rende automaticamente irregolare l’iniziativa, che non è presentata come gara d’appalto o concorso pubblico per assunzioni, ma limita la possibilità di ricostruirne l’iter amministrativo.

Nessun premio e licenza gratuita per l’INPS

Il passaggio che ha provocato le maggiori contestazioni è contenuto già nella prima pagina del regolamento: il progetto non costituisce un concorso a premi ai sensi del DPR 430/2001 e non prevede premi in denaro, compensi professionali o rimborsi spese. La finalità viene definita esclusivamente culturale, artistica e divulgativa.

Gli autori conservano la titolarità delle proprie opere e possono continuare a utilizzarle. Con l’invio, però, concedono gratuitamente all’INPS una licenza non esclusiva, valida in Italia e all’estero, per la distribuzione delle carte e per l’impiego delle illustrazioni nei materiali istituzionali, promozionali, digitali e fisici del progetto “INPS per i Giovani”. Il nome dell’artista dovrà essere sempre indicato.

Resta un margine di ambiguità. Nella parte dedicata alla selezione si parla dell’utilizzo delle sole opere scelte, mentre la clausola sui diritti stabilisce che la licenza viene concessa con la semplice partecipazione e l’invio dell’elaborato. Letta letteralmente, la disposizione potrebbe quindi riguardare anche i lavori non selezionati. Il regolamento non indica inoltre una durata della licenza e non contiene disposizioni specifiche sull’impiego dell’intelligenza artificiale generativa.

La protesta di illustratori e associazioni

Le prime critiche si sono sviluppate sui social, dove la pagina Aestetica Sovietica ha evidenziato il contrasto tra l’attività istituzionale dell’INPS, chiamato a occuparsi di lavoro e previdenza, e la richiesta di una prestazione creativa senza corrispettivo. La vicenda è stata successivamente ripresa da Artribune e Open, che hanno posto l’accento sul ricorso alla cosiddetta remunerazione “in visibilità”.

Una posizione particolarmente netta è arrivata da Autori di Immagini, associazione composta da professionisti dell’illustrazione, del fumetto, dell’animazione e dello storyboard. In un intervento pubblicato sui propri canali social, l’associazione ha espresso “profonda indignazione” e chiesto all’INPS di ritirare immediatamente il concorso, accompagnando la protesta con il principio: “Il lavoro si paga. Sempre”.

Anche Ars in Fabula, scuola specializzata nella formazione di illustratori, ha rilanciato il caso sottolineando che il lavoro richiesto non sarà remunerato. Le reazioni non contestano principalmente l’idea di utilizzare le carte collezionabili per spiegare il welfare, quanto la trasformazione di una necessità concreta di comunicazione pubblica in una competizione nella quale soltanto gli autori sostengono i costi della produzione.

Il punto sollevato dal settore è che l’illustrazione centrale non rappresenta un contributo marginale: è l’elemento creativo principale delle nuove carte e sarà utilizzata dall’ente per comunicazione, distribuzione, eventi ed esposizioni. Per le associazioni intervenute, l’attribuzione del nome e la possibilità di inserire il lavoro nel portfolio non sostituiscono un compenso professionale.

Il contest prosegue, nessuna replica sulle contestazioni

Nonostante l’eco raggiunta dalla vicenda, al momento l’INPS non risulta aver replicato nel merito. L’ultimo comunicato istituzionale conferma invece che le carte nate dal concorso saranno uno degli strumenti con cui l’ente intende presentarsi alla futura edizione di Lucca Comics. Il regolamento rimane invariato e le candidature continuano a essere raccolte attraverso l’indirizzo dedicato.

La questione resta quindi aperta. Da una parte l’Istituto rivendica la finalità culturale e divulgativa di un progetto pensato per avvicinare i giovani al welfare; dall’altra, una parte del mondo professionale dell’illustrazione chiede che la comunicazione istituzionale riconosca economicamente il lavoro creativo di cui intende servirsi. La prossima eventuale novità potrebbe arrivare da una modifica del regolamento, da una risposta ufficiale dell’INPS oppure dalla pubblicazione dei risultati prevista entro il 25 settembre.