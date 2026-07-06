Caldo africano sull’Italia, temperature fino a 39 gradi: ecco dove colpirà

L’anticiclone subtropicale si rafforza e richiama aria rovente dal Nord Africa: da mercoledì attesi picchi elevati, caldo intenso anche sulle montagne italiane.

Una nuova e intensa ondata di calore è pronta a interessare gran parte dell’Italia. Il progressivo consolidamento dell’anticiclone subtropicale favorirà nei prossimi giorni un deciso aumento delle temperature, con la fase più calda attesa a partire da mercoledì. Le correnti provenienti dal Nord Africa porteranno aria molto calda sulla Penisola, facendo salire i termometri ben oltre le medie stagionali.

I primi segnali saranno evidenti già nelle prossime ore, con massime comprese tra 34 e 35 gradi sulla Val Padana occidentale, nelle aree interne di Toscana e Lazio, sul Tavoliere delle Puglie, nel Materano e nelle zone più riparate di Sardegna e Sicilia ionica.

Da martedì il caldo si estenderà anche al resto del Paese, ma sarà mercoledì la giornata destinata a segnare l’ingresso nella fase più intensa. Le temperature più elevate sono previste sulle aree pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove saranno possibili punte comprese tra 37 e 39 gradi. In alcune località non si esclude il raggiungimento di nuovi record mensili.

A favorire l’ulteriore riscaldamento contribuirà anche un debole effetto foehn sulle zone alpine centro-occidentali. Le correnti settentrionali in quota, scendendo verso le pianure, tenderanno a comprimersi e a riscaldarsi. Al Nord il caldo sarà quindi soprattutto torrido e secco, con valori di umidità relativamente contenuti e una sensazione meno afosa rispetto ad altre aree italiane.

Punte di 36-37 gradi sono attese anche sul Tavoliere, nelle zone interne della Sardegna e lungo il versante adriatico centrale. Il caldo si farà sentire perfino in montagna: lo zero termico potrà raggiungere i 4.400 metri sul Centro-Nord, mentre sulle Alpi, a circa 1.500 metri di quota, le massime potranno toccare i 26-28 gradi. Nel Nord-Ovest lo scarto rispetto alle medie climatiche potrebbe arrivare fino a 14 gradi.

Temperature elevate anche lungo l’Appennino. A L’Aquila sono previsti valori intorno ai 32 gradi, mentre Campobasso potrebbe raggiungere i 33 e Potenza i 31. Si tratta di temperature particolarmente significative per centri situati a quote elevate.

Nella seconda parte della settimana il caldo potrebbe crescere ancora al Centro-Sud, dove l’aumento dell’umidità renderà l’aria progressivamente più pesante. Al Nord, invece, le temperature potrebbero perdere uno o due gradi con l’attenuazione dei venti di caduta, restando comunque su valori molto elevati. Le previsioni indicano dunque una fase prolungata di caldo intenso, con condizioni da aggiornare nei prossimi giorni in base all’evoluzione dell’anticiclone.