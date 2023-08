Continua la Violenza in Centro: Conflitto tra Gruppi di Giovani e Danneggiamenti Auto

Una nuova notte di tensioni ha scosso il centro storico, una zona che ha purtroppo già conosciuto diversi episodi di violenza legati alla movida, scatenando le proteste dei residenti. Tutto ciò avveniva in concomitanza con gli eventi della Perdonanza Celestiniana, giunta alla sua 729esima edizione.

Nella via Fortebraccio, secondo quanto riferito dai residenti, si è verificata una sassaiola tra due gruppi di giovani. Durante l'incidente, alcune auto parcheggiate sono state colpite e danneggiate dalle pietre scagliate. Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il lancio di sassi tra i due gruppi. L'intervento di una pattuglia dei carabinieri ha messo fine alla contesa, poiché i giovani si sono dileguati alla vista delle forze dell'ordine.

Questo non è il primo caso di violenza verificatosi nella zona. Nella settimana precedente, nel cuore della notte tra lunedì e martedì, vicino a via Castello e nei pressi della Fontana Luminosa, luogo in cui si erano svolti spettacoli musicali e dj set nel contesto della Perdonanza Village, vari adolescenti si erano coinvolti in un lancio di bottiglie.

Nonostante gli sforzi per organizzare eventi culturali e per controllare la situazione, sembra che la violenza tra giovani bande continui a rappresentare una sfida per la tranquillità della zona, gettando un'ombra sulle celebrazioni della Perdonanza. Le autorità stanno indagando su questi episodi al fine di garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini e dei visitatori.