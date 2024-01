Controlli Straordinari a Rancitelli: Denunciato Uomo con Coltelli e Segnalata Donna per Droga

In seguito a controlli straordinari effettuati nella giornata di ieri a Rancitelli, la polizia ha denunciato un uomo di 38 anni per porto abusivo di armi. L'uomo è stato individuato mentre si aggirava tra le auto in sosta con due coltelli nelle tasche della giacca. L'operazione è stata condotta da agenti della Squadra volante e del Reparto prevenzione crimine della polizia di stato, che hanno notato il comportamento sospetto del 38enne intorno alle 17:30 in via Tavo.

Sottoposto a perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso dei coltelli, scatenando così la denuncia per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Nel corso del servizio di controllo, sono stati anche predisposti posti di blocco per monitorare i flussi veicolari in entrata e uscita dalla città.

Nel medesimo contesto, una donna di 34 anni è stata fermata in quanto, alla vista della polizia, ha accelerato il passo come se volesse eludere un controllo. Sottoposta a perquisizione, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina e hashish. La donna è stata segnalata alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.