Controlli a Teramo: tre patenti ritirate, alcol e guida sotto accusa

Durante il weekend i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio di Teramo, con tre automobilisti trovati positivi all’alcol e patenti ritirate.

Nel weekend appena trascorso, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sulla viabilità nell’intera provincia di Teramo, con una particolare attenzione alla sicurezza stradale. I carabinieri, attraverso i propri reparti territoriali, hanno monitorato attentamente le principali arterie stradali e le zone frequentate da giovani, allo scopo di prevenire incidenti legati a abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

I militari delle compagnie di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo hanno identificato complessivamente 207 persone e controllato 83 veicoli. Nonostante le misure di prevenzione, tre automobilisti sono stati trovati positivi all'alcol oltre i limiti consentiti dalla legge. A loro sono state immediatamente ritirate le patenti di guida, un’azione che ribadisce la severità delle sanzioni per chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri.

I carabinieri hanno anche presidiato le zone adiacenti ai locali pubblici, luoghi di maggiore aggregazione per i giovani, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti pericolosi legati all’abuso di alcolici e sostanze illegali, in particolare prima di mettersi al volante. Questi controlli sono parte di una strategia mirata a ridurre i rischi di incidenti stradali e garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Le autorità locali, infatti, hanno ribadito l'importanza di un impegno continuo per garantire il rispetto delle leggi sulla viabilità e per sensibilizzare i cittadini sul pericolo rappresentato dalla guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti stradali. La lotta contro l’alcol alla guida rimane un obiettivo fondamentale per la sicurezza pubblica, con iniziative che proseguiranno anche nei prossimi giorni per mantenere alta l’attenzione su questo delicato tema.