Controlli dei Carabinieri sulla Costa Teramana: Arresti e Denunce a Mosciano, Pineto e Giulianova

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno condotto un ampio servizio preventivo nel centro storico di Giulianova e nelle zone residenziali. Simili attività di controllo sono state effettuate nei comuni di competenza della compagnia. Le operazioni sono parte dei continui controlli territoriali delle forze dell'ordine ed hanno coinvolto le rispettive stazioni locali e le unità Radiomobile.

Durante questi controlli, 89 persone sono state identificate, 35 veicoli sono stati sottoposti a verifica, 10 esercizi pubblici sono stati ispezionati, e sono state controllate 10 persone che erano soggette a misure restrittive della libertà personale da scontare nelle loro abitazioni. Le operazioni hanno portato all'arresto di 3 individui e alla denuncia di altre quattro persone.

A Giulianova, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito all'autorità giudiziaria un uomo per il reato di porto abusivo di arma bianca. L'uomo è stato scoperto mentre si trovava in una zona isolata vicino al lungomare, in possesso di un grosso coltello a serramanico, che è stato sequestrato.

A Mosciano Sant'Angelo, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato due uomini. Il primo è stato posto agli arresti domiciliari su mandato dell'A.G. di Teramo a causa di una pena residua di 19 anni e 3 mesi per vari reati tra cui furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo è stato anch'esso posto agli arresti domiciliari su mandato dell'A.G. di Pescara per scontare una pena residua di 1 anno di reclusione.

A Pineto, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo su mandato dell'A.G. di Perugia. Questo individuo deve scontare una pena residua di 6 anni e 6 mesi di reclusione.

A Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri della stazione locale hanno denunciato all'A.G. un uomo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Questa persona, evidentemente ubriaca, stava disturbando i clienti all'interno di un locale pubblico e aveva insultato pesantemente il proprietario. In seguito, quando i Carabinieri sono intervenuti, ha continuato a insultare gli ufficiali ed è stato allontanato dal locale. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Durante i controlli sulla circolazione stradale, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre altri automobilisti sono stati sanzionati per guida pericolosa e l'uso del cellulare durante la guida.