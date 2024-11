Controlli serrati sui distributori di benzina: verifiche e accertamenti in corso

Controlli approfonditi a Sulmona e Roccaraso per garantire la qualità dei carburanti e il rispetto degli obblighi fiscali da parte degli esercenti.

A Sulmona e Roccaraso, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la guardia di finanza hanno effettuato un'ampia serie di controlli sui distributori di carburante, concentrandosi in particolare sulla qualità del prodotto e sul rispetto degli obblighi fiscali. L'obiettivo principale di queste ispezioni è garantire la conformità dei carburanti distribuiti e assicurare che le normative fiscali siano correttamente osservate.

Durante le verifiche, sono stati prelevati campioni di gasolio per autotrazione dai distributori ispezionati, procedendo alla misurazione del punto di infiammabilità per verificarne la sicurezza e le caratteristiche merceologiche. A supporto delle operazioni, l'Agenzia delle dogane e le Fiamme gialle hanno utilizzato il Laboratorio chimico mobile di Roma, in grado di effettuare analisi immediate per valutare le specifiche fiscali e la conformità ambientale del carburante.

Un portavoce dell'Agenzia delle dogane ha sottolineato l'importanza del punto di infiammabilità: "Per garantire la sicurezza, il punto di infiammabilità del gasolio non deve essere inferiore ai 55°C. Questo limite riduce il rischio di formazione di miscele infiammabili nei depositi e rispetta le normative europee per il trasporto su strada del prodotto".

In una comunicazione ufficiale, l'Agenzia ha ribadito che l'attività di controllo congiunta con la guardia di finanza conferma l'efficacia della cooperazione tra le due entità. Queste azioni sinergiche, si legge nella nota, "continueranno anche in futuro, con interventi mirati a identificare e perseguire eventuali illeciti penali e amministrativi legati al settore delle accise e a tutelare gli interessi economici nazionali".

Questi controlli si inseriscono in una più ampia strategia di vigilanza, volta a proteggere i consumatori e a prevenire potenziali irregolarità nella filiera dei carburanti, salvaguardando così sia la qualità dei prodotti che il rispetto delle normative fiscali e ambientali.