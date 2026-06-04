Contromano e a fari spenti in centro: notte di paura ad Avezzano

Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie cittadine: sequestrato un pugnale nascosto nei pantaloni.

Notte di tensione nel centro di Avezzano, dove un 47enne di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga in auto tra le vie cittadine. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe percorso alcune strade a forte velocità, in più tratti contromano e con il veicolo a fari spenti, creando una situazione di grave pericolo per automobilisti e residenti.

L’episodio è avvenuto nella notte del 1° giugno. A far scattare l’intervento sono state alcune segnalazioni arrivate da cittadini preoccupati per la presenza di un’auto che procedeva con manovre rischiose nel centro del capoluogo marsicano. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Avezzano ha intercettato il mezzo lungo via Garibaldi.

Alla vista della gazzella, il conducente avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, dando il via a un inseguimento durato alcuni minuti. La corsa si è conclusa in via XX Settembre, dove i militari sono riusciti a bloccare l’auto e a procedere all’identificazione.

Durante il controllo, il 47enne avrebbe cercato nuovamente di evitare l’intervento dei carabinieri, spintonando i militari senza però riuscire a fuggire. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha portato al ritrovamento di un pugnale di circa 20 centimetri, nascosto nei pantaloni e subito sequestrato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere, guida sotto l’influenza dell’alcol e guida in stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 47enne è stato trasferito nella casa circondariale di Avezzano, in attesa dell’udienza di convalida.