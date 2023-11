Controversie sulla Mensa Scolastica a Pescara: Costi tra i Più Alti d'Italia

"Adoc, Adiconsum e Federconsumatori intervengono: 'Caro-mensa', richiesta un'assemblea pubblica per discutere dei costi elevati"

Il costo dei pasti nelle mense scolastiche di Pescara è tra i più alti d'Italia, secondo l'associazione dei consumatori Adoc Abruzzo, che ha portato avanti questa critica insieme ad Adiconsum e Federconsumatori. Le associazioni, rappresentando tutte le organizzazioni della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori, hanno partecipato a un consiglio comunale straordinario per discutere della situazione.

La presidente di Adoc Abruzzo, Monica Di Cola, ha sottolineato che in Italia il prezzo medio di un buono pasto è di 4,13 euro, mentre a partire da gennaio 2024 i genitori a Pescara saranno costretti a pagare quasi 6 euro. Ha insistito sul fatto che il servizio di ristorazione scolastica dovrebbe essere considerato individuale, facoltativo ed extrascolastico, e dovrebbe essere incluso tra i servizi essenziali delle prestazioni, come previsto dall'art. 117 della Costituzione. Di Cola ha anche proposto l'ampliamento delle fasce di reddito per l'accesso gratuito e l'uniformità delle tariffe minime e massime, almeno per aree territoriali.

Il costo unitario del pasto è previsto a 5,920 euro a partire dall'8 gennaio. Di Cola ha sottolineato che la refezione scolastica è parte integrante della formazione del bambino e non dovrebbe gravare sulle famiglie come un mezzo per generare entrate. Ha suggerito che, prima di imporre costi aggiuntivi per pasti biologici, l'amministrazione avrebbe dovuto cercare modi alternativi di finanziamento, come il fondo per i pasti biologici erogato dal Ministero delle politiche agricole o candidarsi a progetti con risorse regionali.

Alla riunione del consiglio comunale straordinario hanno partecipato anche il presidente di Adiconsum Abruzzo, Vincenzo Zangardi, e il presidente Federconsumatori Abruzzo, Francesco Trivelli, oltre a numerose famiglie che hanno ribadito la necessità di ridurre i costi della mensa scolastica.

Il presidente Trivelli ha annunciato l'organizzazione di un'assemblea pubblica a breve, durante la quale si discuterà di soluzioni che evitino dissesti finanziari per il Comune, garantendo al contempo una distribuzione equa e dignitosa della spesa per le famiglie coinvolte.