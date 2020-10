Coronavirus, 12 persone contagiate alla Questura di Pescara, in atto protocollo sicurezza

Dodici persone sarebbero state colpite dal Covid-19 alla Questura di Pescara, si tratterebbe di personale in servizio all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e gli operatori di Volante.

Le persone positive al virus sarebbero asintomatiche e sono in attesa del tampone di controllo, uno di loro è invece stato ricoverato in ospedale per le cure del caso.

Gli uffici della Questura sono comunque aperti al pubblico e le attività si svolgono regolarmente, anche se sono in atto tutti i protocoli di sicurezza.