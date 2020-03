Coronavirus, 60 aziende Automotive donano mascherine Ranalli, decisione unanime per emergenza

L'intero sistema dell'Automotive dell'Abruzzo, con sede a Santa Maria Imbaro (Chieti) e 60 aziende aderenti, si mobilita contro il coronavirus e dona alle strutture sanitarie dell'Abruzzo, camici, tute e mascherine a sostegno della lotta al Coronavirus.



I primi due player a farlo sono stati Sevel e Honda. Nel corso di una riunione via Skype il cda di IAM - Polo Automotive ha deliberato un'erogazione libera e volontaria da parte delle aziende.

I soci del Consorzio potranno dare il loro contributo e il ricavato sarà interamente donato alla Regione Abruzzo. "Una decisione unanime e fortemente voluta - ha sottolineato il presidente del Polo Automotive, Giuseppe Ranalli - per fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando".

Rispetto alle strutture produttive, le aziende automotive si sono impegnate a rispettare tutti i protocolli di sicurezza, per garantire la sicurezza dei lavoratori in tutte le situazioni in cui non è possibile fermare la produzione.