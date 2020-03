Coronavirus: Bertolaso positivo al Covid-19, in quarantena anche presidente Marche

Guido Bertolaso positivo al Covid-19. "Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori rispetteremo il periodo di quarantena.

Continuerò a seguire i lavori dell'ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia". Così in un post su Fb Guido Bertolaso.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha detto: Bertolaso "mi ha espresso con la solita forza e determinazione di voler continuare a lavorare anche se evidentemente da remoto ma è sempre al nostro fianco e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell'ospedale". "Io non torno in quarantena", ha aggiunto Fontana.

Con Bertolaso, ha spiegato Fontana, "non ho avuto nessun contatto stretto, l'ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti".

Si è invece messo in quarantena il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il quale ha partecipato, con guanti e mascherina, a riunioni ad Ancona con l'ex capo della Protezione civile.