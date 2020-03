Coronavirus, Borrelli: "3.296 malati e 148 morti no criticità negli ospedali"

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone in più rispetto a ieri e 148 i morti, 41 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 351 i ricoveri totali in terapia intensiva di pazienti colpiti da coronavirus, pari al 10% dei casi positivi. Sono 1.155 i pazienti con sintomi lievi in isolamento domiciliare e 1.790 i ricoverati con sintomi. In ogni caso, secondo Borrelli, le Regioni "stanno potenziando il numero dei posti letto e abbiamo attivato la Centrale remota di soccorso sanitario, ancora non contattata da nessuno, che in caso di necessità trova posti letto nelle regioni limitrofe".

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 1.777 i malati in Lombardia, 658 in Emilia Romagna, 380 in Veneto, 106 in Piemonte, 120 nelle Marche, 45 in Campania, 21 in Liguria, 60 in Toscana, 41 nel Lazio, 21 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 12 in Puglia, 8 in Abruzzo, 7 in Trentino, 7 in Molise, 9 in Umbria, 1 in provincia di Bolzano, 2 in Calabria, 2 in Sardegna, uno in Basilicata, e 2 Valle d'Aosta. Le vittime sono 98 in Lombardia (25 in più di ieri), 30 in Emilia Romagna (+8), 10 in Veneto (+4), 4 nelle Marche, 3 in Liguria (+2) e uno in Puglia. Complessivamente sono finora 3.858 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite.

Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 32.362, dei quali oltre oltre 27mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Nessuna criticità negli ospedali "Non ci sono criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia che sono oberati di lavoro".

Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli ribadendo che è già in atto "il piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive". 148 deceduti, oggi 41 in più, i guariti sono 414 "Oggi abbiamo 41 persone decedute per un totale di 148 deceduti in tutta Italia. Sono 98 in Lombardia, 30 in Emilia Romagna, 10 in Veneto, 4 nelle Marche, 2 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Puglia.

Una buona notizia è quella del numero delle persone guarite che sono 414, sono 138 in più rispetto a ieri. Finora i guariti sono il 10,7% del totale di coloro che hanno contratto il coronavirus, i deceduti il 3,8%". 2269 persone a lavoro sull'emergenza Sono 2269 gli uomini e le donne al lavoro tra forze dell'ordine, dell'esercito, dipartimento della protezione civile e volontari al lavoro per emergenza Coronavirus. E sono 361 le tende issate per le operazioni di triage.

Situazione Puglia sotto controllo "Ho parlato con il prefetto della zona di San Marco in Lamis. Si è trattato di una situazione che è sotto controllo dove le persone che hanno avuto il contato con la persona deceduta sono state messe in isolamento. Non rileviamo esigenze di fare chiusure della zona o altre attivita'".

Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrell parlando del caso di una contagiato a San Marco in Lamis, comune del Gargano, la cui positività a coronavirus è emersa dopo che si sono tenute le esequie alle quali hanno partecipato quasi 300 persone.

Roma, morta donna cardiopatica nell'ospedale San Giovanni "In merito al decesso di una donna presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Roma risultata positiva al Covid-19 al primo test effettuato presso l'Istituto Spallanzani ed in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), si precisa che la paziente di 87 anni era cardiopatica ed ha avuto una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria. E' quindi possibile affermare, stante il complesso quadro clinico, che la donna sia deceduta 'con' il Covid-19 e non a causa dello stesso. La donna era ricoverata presso l'A.O. San Giovanni dal 17 gennaio. Sono stati individuati i contatti all'interno dell'ospedale, tutti asintomatici, ed è in corso la verifica da parte della Asl Roma 1 sulle visite e i contatti esterni per il completamento dell'indagine epidemiologica''.

Lo comunica in una nota l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

In Toscana nuovo caso: una bimba di 45 giorni C'è anche una bimba di un mese e mezzo tra i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Toscana. E' quanto appreso in serata. Già nel corso della giornata era stato registrato tra i nuovi casi quello di un neonato di tre mesi di Chiusi. Altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi in Toscana. La piccola sarà ricoverata al Meyer di Firenze: la stanno trasferendo da Massa al pediatrico fiorentino dove è stato predisposto per lei un percorso protetto. Da quanto appreso presenterebbe sintomi influenzali e tosse.