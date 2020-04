Coronavirus, Cipollini Cgil: Sarà moria nel commercio

"Ad eccezione dei negozi di generi alimentari di prossimità e vicinato, tutto il resto del commercio è fermo e si prepara un disastro a livello occupazionale, che oggi non è visibile perché il Governo ha messo in campo gli ammortizzatori sociali e ha sospeso le procedure di licenziamento, ma che tra qualche mese rischia di tradursi in una morìa di aziende di proporzioni inimmaginabili".

Così Lucio Cipollini, coordinatore regionale Abruzzo e Molise della Filcams Cgil, in merito alla crisi del commercio legata all'emergenza Covid-19.

"Peraltro anche nel commercio di generi alimentari ci sono grossi problemi - prosegue Cipollini - perché questa volta ad essere in difficoltà è la grande distribuzione, che dispone di punti vendita piuttosto isolati nei vari centri commerciali, dove in seguito all'emergenza il bacino di utenza è crollato e dunque gli incassi sono pressoché fermi".

"Abbiamo chiesto al tavolo nazionale, per quanto riguarda la vertenza Auchan, e al tavolo regionale, per quanto riguarda la vertenza Iper Conad di Città Sant'Angelo (Pescara), di congelare le procedure in atto e mettere in sicurezza i dipendenti con gli ammortizzatori sociali, in attesa che si esca quanto meno dalla prima fase dell'emergenza, ma su entrambi i fronti ci è stato opposto un rifiuto".

Così Lucio Cipollini e Davide Urbano, rispettivamente coordinatore regionale e segretario provinciale di Pescara della Filcams Cgil, in merito alle vertenze in atto sul territorio abruzzese, nell'ambito dei processi di riorganizzazione conseguenti al disimpegno del gruppo Auchan e alle acquisizioni da parte di Conad.

"All'Iper Conad sono in corso una procedura di cessione di ramo d'azienda e una procedura di licenziamento collettivo - ricordano Cipollini e Urbano - mentre sul fronte Auchan c'è una trattativa serrata a livella nazionale. Attualmente i licenziamenti sono stati bloccati dal governo, ma permangono diverse criticità, in particolare sulla ricollocazione del personale in esubero".