Coronavirus,Positivo sindaco Castiglione M.R. ora quarantena'. Quattro morti in paese 'zona rossa"

Quattro morti in pochi giorni, decine di casi su poco più di duemila abitanti, ora anche il sindaco positivo al Covid-19, a Castiglione Messer Raimondo, duramente colpito dall'emergenza Coronavirus al punto da divenire una sorta di 'Vo' d'Abruzzo'.

Ad annunciare la sua positività è lo stesso primo cittadino Vincenzo D'Ercole: "Sto bene, ma serve la quarantena".

Castiglione, con altri 5 comuni abruzzesi, è nella zona rossa individuata dal governatore Marsilio. "Cari concittadini, come ben sapete, nella nostra Vallata il rischio contagio è il più alto di tutta la regione - scrive su Facebook - Sono giorni difficili, in cui ognuno di noi, se non resta a casa, rischia.

Purtroppo, neanche io sono stato risparmiato e oggi ho avuto l'esito del tampone, risultato positivo. I miei spostamenti sono stati fatti con tutti i dispositivi di protezione individuale, ma d'ora in avanti continuerò a occuparmi dell'emergenza da casa, evitando di esporre altri al rischio contagio".