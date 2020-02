Coronavirus: Rettore Teramo, stop a corsi da zona blocco

"Nella nostra università abbiamo delle 'coorti' di lavoratori che giungono dalle regioni ora coinvolte nella vicenda coronavirus, Lombardia e Veneto: abbiamo deciso di bloccare le lezioni per loro.

Si tratta di corsi e lezioni di specializzazione per professionisti, anche nell'ambito della facoltà di Scienza delle comunicazioni. Per il resto mi pare di poter dire che le università abruzzesi per il momento non presentano problemi". E' quanto afferma il rettore della Università di Teramo Dino Mastrocola.

"Gli scambi Erasmus sono già bloccati da tempo - prosegue il Rettore - così come gli scambi per le inaugurazioni degli anni accademici, ma siamo tutti attenti a quanto deciso a livelli superiori, per adeguarci, in contatto con la asl".