Un vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Teramo è risultato positivo al virus, per questo, per venti suoi colleghi in via precauzionale è scattato l’isolamento.

Nel frattempo si sta provvedendo alla sanificazione di tutta la caserma di via Diaz, operazione che viene svolta periodicamente.

Nelle prossime ore i venti vigili del fuoco attualmente in isolamento dovrebbero essere sottoposti a tampone.