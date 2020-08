Coronavirus, dipendente comunale positiva, chiuso il comune di Sulmona

Una dipendente in servizio a palazzo san Francesco è risultata positiva al Covid 19. A darne notizia è stata la stessa dipendente dopo aver appreso l'esito positivo del tampone al quale si era sottoposto a seguito dei sintomi febbrili che aveva avuto nei giorni scorsi.

A titolo precauzionale l'intero primo piano di Palazzo San Francesco sede comunale dove lavorava la dipendente è stato chiuso al pubblico e tutti i dipendenti che lavorano negli uffici interessati dalla chiusura sono stati rimandati a casa e lavorano in smart working.

Il sindaco Annamaria Casini è in costante contatto con la Asl per decidere insieme al segretario comunale il da farsi e i provvedimenti da adottare per contenere la probabile diffusione del virus. Molto probabilmente sarà sottoposto a sanificazione l'intero primo piano del Comune e in particolare la parte di Palazzo San Francesco dove lavorava la dipendente.

Nel frattempo l'impiegata è stata posta in quarantena insieme a tutte le persone che sono state in contatto con lei in questi giorni.