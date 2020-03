Coronavirus: tre persone positive in Procura a Pescara, iniziata sanificazione uffici

Operazioni di sanificazione in corso, nelle stanze e nei corridoi della Procura di Pescara, dove negli ultimi giorni sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19, riguardanti due collaboratori di un magistrato e un esponente della polizia giudiziaria.

Il primo caso di positività, al quarto piano del Palazzo di Giustizia, si era registrato una decina di giorni addietro e verosimilmente i contatti ravvicinati, avvenuti in un ambiente di lavoro piuttosto ristretto, hanno esposto al contagio le altre due persone.

Al momento in Procura, come negli altri spazi del tribunale, si lavora a ranghi ridotti, garantendo una serie di presidi che vedono il personale alternarsi per turni.