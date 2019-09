Corriere della droga pescarese, arrestato dalla GdF di Catania, trasportava 46 kg di marijuana

Militari della guardia di finanza di Catania hanno arrestato un corriere di droga che nella sua auto trasportava oltre 46 chilogrammi di marijuana e 200 grammi di hashish.

L'uomo, che ha 48 anni è originario di Pescara e residente a Teramo ed in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato bloccato per un controllo da militari della compagnia Pronto impiego di Catania vicino a un centro commerciale della provincia.

Nella sua vettura investigatori hanno trovato, in 21 involucri di plastica sottovuoto, la droga sequestrata. La sostanza stupefacente, destinata presumibilmente al mercato dello spaccio del Catanese, secondo stime delle Fiamme gialle avrebbe fruttato circa 300.000 euro nella vendita al dettaglio.

Il 48enne, su disposizione della Procura di Catania, dopo l'arresto è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.