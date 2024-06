Costa dei Trabocchi: Sequestrato Chiosco per Illeciti Ambientali e Urbanistici

Nuove verifiche dei carabinieri forestali lungo la Via Verde portano a denunce e sequestri

I carabinieri forestali di Lanciano hanno sequestrato un chiosco adibito a bar lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi per illeciti ambientali e urbanistici. Due titolari sono stati denunciati per opere realizzate senza permessi e in difformità rispetto alle autorizzazioni del Comune di Fossacesia e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Chieti-Pescara.

Dettagli dell'Operazione

L'operazione, coordinata dalla procura frentana sotto la guida del procuratore capo Mirvana Di Serio, fa parte di un'indagine in corso da mesi per identificare e reprimere le costruzioni abusive lungo la rinomata costa abruzzese. Ieri pomeriggio, i carabinieri forestali, insieme al personale del settore Programmazione urbanistica del Comune di Fossacesia, hanno effettuato un sopralluogo nel locale situato sulla Statale 16 Adriatica. L'accertamento è stato avviato in seguito a controlli comunali sulle ordinanze emesse e apparentemente non rispettate dai titolari dell'attività.

Risultati dei Controlli

Le verifiche hanno rivelato la presenza di opere eseguite senza i necessari titoli abitativi e in difformità rispetto alle autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Sono stati posti i sigilli al chiosco, a una scalinata e a un'area adibita a servizi igienici.

Precedenti e Finalità

Questa operazione segue una serie di controlli iniziati a gennaio, che hanno già portato a multe e denunce. Lo scorso maggio, quattro persone, tra cui un funzionario comunale, sono state indagate per opere abusive a ridosso della Via Verde in località Cavalluccio, a Rocca San Giovanni. Le ispezioni mirano a tutelare l'ambiente e il paesaggio della Costa dei Trabocchi, garantendo il rispetto delle normative vigenti.