Covid, da domani 3 dicembre a L'Aquila inizia screening di massa

Inizierà il 3 dicembre l’attività di screening per la rilevazione del coronavirus tra la popolazione della città dell’Aquila. Le operazioni di somministrazione, completamente gratuite per gli utenti, si svolgeranno sino a domenica 6 dicembre ma, qualora fosse necessario, sarà possibile prorogarle fino alla giornata di lunedì 7. L’orario sarà dalle 8 alle 18.

Verranno allestite circa 40 postazioni sull’intero territorio comunale, alcune delle quali dotate di più linee di prelievo, tutte al chiuso e al coperto (tra locali di proprietà del Comune, altri in concessione temporanea proprio per l’effettuazione dei test, le palestre delle scuole superiori messe a disposizione dalla Provincia), di cui drive through e cliniche mobili, appositamente segnalati sul sito internet del Comune dell’Aquila e su www.vincilvirus.it, dove sarà disponibile anche la geolocalizzazione da domani mattina.

Occorre recarsi nella propria postazione di riferimento, generalmente corrispondente alla propria area di residenza e al seggio elettorale, muniti di tesserino sanitario, documento d’identità e mascherina FFP2 (in alternativa saranno i volontari a consegnarla proprio in sede di tampone), ma soprattutto del modulo contenente generalità e consenso al trattamento dei dati. Il modulo può essere compilato on line sul sito del Comune nella sezione dedicata al progetto screening (modalità disponibile da domani, 2 dicembre: https://www.comune.laquila.it/pagina1958_screening-di-massa-della-popolazione-dellaquila.html) o scaricato sempre dal sito o ritirato presso le farmacie del territorio, il terminal di Collemaggio, l’infopoint della Fontana Luminosa e le tabaccherie che si sono rese disponibili alla distribuzione (elenco in allegato).

Compilando il form on line sarà immediatamente resa nota la postazione di riferimento. In alternativa sarà possibile chiamare il numero verde 800666622 (fino alla serata del 2 dicembre il numero verde è attivo per acquisire disponibilità di volontari, medici e infermieri. Dal 3 mattina saranno fornite informazioni sulle postazioni) e, fornendo le proprie generalità, si potrà conoscere la postazione idonea. In ogni caso, è opportuno riferirsi all’area del proprio seggio elettorale. Si precisa che le postazioni sono comunque aperte a tutti e non ci sono obbligatorietà di nessun tipo: ciascuno può recarsi dove ritiene più opportuno. È stato disposto questo sistema informativo e si consiglia una postazione di riferimento, generalmente al proprio seggio elettorale, per governare il flusso delle persone e caricare in maniera equa le singole postazioni, così da non rischiare che alcune siano più affollate di altre.

Le persone con disabilità, gestanti e over 80 dovranno indicare nel modulo on line la propria specificità. Ciascuno inserirà anche l’eventuale accompagnatore. Al termine della compilazione sarà resa nota la postazione dedicata. A tal proposito nei giorni scorsi sono stati effettuati specifici tavoli informativi e di coordinamento.

Alcune categorie non devono sottoporsi a screening.

Ovvero: chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone; i bambini sotto i 6 anni; coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali; gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla Asl.

Potranno partecipare allo screening, invece, pendolari ma che lavorano o studiano all’Aquila, e domiciliati in città. La regola è sempre la stessa: nella compilazione del form on line potrà essere indicata la specificità per ottenere l’attribuzione della postazione. In caso di compilazione manuale, si può far riferimento al numero verde.

All’interno delle postazioni ci sarà un’area dedicata all’accettazione e una dedicata al punto prelievo. Ci saranno volontari della Protezione civile, amministrativi e sanitari che somministreranno il tampone.

Al termine del tampone il cittadino dovrà immediatamente tornare a casa.

In caso di positività ne riceverà comunicazione tramite telefono, e-mail o sms dal dipartimento di Prevenzione della Asl entro tre ore dall’esame. Si dovrà rimanere in casa e aspettare il periodo di isolamento, monitorato dalla Asl e, secondo le prescrizioni, il decimo giorno il soggetto sarà sottoposto a nuovo tampone molecolare di conferma. Nel caso non sia possibile vivere l’isolamento nella propria abitazione per condizioni oggettive, la Protezione civile regionale metterà a disposizione un alloggio tra quelli assegnati dal Comune dell’Aquila alla Asl o all’interno delle strutture ricettive che si sono rese disponibili.

Trascorse le tre ore di attesa, non avendo ricevuto nessun tipo di comunicazione, si potrà eventualmente lasciare la propria abitazione per le questioni legate a necessità, come stabilito dalla normativa nazionale.

Nelle prossime ore sarà definita ed emanata l’ordinanza sindacale con cui saranno disposte tutte le attività per il monitoraggio mentre in queste ore il personale del Comune, dirigenti, funzionari e tecnici sono già al lavoro per l’allestimento delle postazioni.

“Si sta compiendo uno sforzo organizzativo e logistico imponente ed invito tutti i cittadini a compiere un piccolo, ma altrettanto significativo, sforzo. Partecipare allo screening è importante per raffreddare la curva dei contagi, interromperne la catena di trasmissione e individuare i casi asintomatici. Questa campagna è importante per circoscrivere la pandemia, ma anche per mettere in campo una serie di azioni e attività che è auspicabile possano portare alla riapertura di negozi, attività e, in generale, a passare un Natale più sereno, pur mantenendo sempre le misure di sicurezza che bisognerà continuare a rispettare con grande senso di responsabilità” ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.