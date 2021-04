Covid, il ministro Speranza inaugura Hub vaccini all'università di Teramo

"Quella in Abruzzo è stata una mattinata intensa, c'è il segnale di una comunità che vuole lottare per chiudere questa fase e aprirne una diversa.



L'inaugurazione di questo spazio all'interno dell'Università dà un messaggio di fiducia a tutto il Paese.

E' simbolicamente forte portare la campagna di vaccinazione nell'università, che rappresenta l'idea del futuro". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a Teramo per l'inaugurazione del centro hub vaccinale negli spazi dell'ateneo.

"Le misure prese fino ad oggi hanno consentito di piegare lievemente la curva dei contagi e adesso ci deve essere l'impegno di tutti per le prossime settimane. Abbiamo superato 15 milioni di dosi, accelereremo ancora; questo ci consente di guardare con una certa fiducia al futuro. Le parole da declinare - ha detto ancora il ministro - sono fiducia e prudenza. Il Covid è ancora presente, circola significativamente, ci sono ancora tante persone in terapia intensiva e in area medica".



"Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questa giornata - ha detto in conclusione Speranza - Oggi più che mai c'è la consapevolezza di quanto conti il sistema salute. Come ha detto Papa Francesco, dobbiamo imparare da questa lezione, non sprecarla e investire significativamente sulla nostra sanità pubblica".