Per la regione Abruzzo si andrebbe verso la zona rossa, il presidente Marsilio dovrebbe firmare l'ordinanza tra oggi e domani, la chiusura dovrebbe essere in atto da martedì al 3 dicembre, l'ordinanza che dovrebbe prevedere chiusura delle scuole e attività non essenzialicon il divieto di uscire se non per motivi prettamente indispensabili.

Questa è la decisione prese ieri dalla Giunta Marsilio, dopo aver ascoltato il parere del Comitato tecnico scientifico.