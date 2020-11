Covid, sindaco Chieti, su scuole non andare oltre Dpcm

"La videoconferenza si è chiusa in modo interlocutorio. Il tema più discusso è stato sicuramente quello delle scuole.

Il mio parere, analogo a quello del sindaco di Lanciano (Chieti), Mario Pupillo, presidente della Provincia, è quello di non andare oltre il Dpcm.

Con tutte le scuole chiuse metteremmo in ginocchio un sistema sociale e familiare grosso. A differenza di alcuni sindaci, il nostro parere è anche quello di una zona rossa che sia omogenea e non a macchia di leopardo".

Lo dice il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, al termine del confronto con il governatore Marco Marsilio in vista dell'ordinanza per la zona rossa in Abruzzo