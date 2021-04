Covid, troppi contagi fra bambini, chiuse quattro scuole d'infanzia nella Marsica

Quattro scuole dell’infanzia sono state chiuse a causa dei contagi tra i bambini e il personale, l'attività didattica è stata sospesa fino al 30 aprile nella scuola dell’infanzia di via San Pietro a Magliano de’ Marsi.

Stop alle lezioni in presenza per tutta la settimana anche nelle scuole dell’infanzia e delle suore passioniste di Trasacco. Attivazione della didattica a distanza anche per la materna di via Crispi a Cerchio fino a nuovo provvedimento.

Ieri in Marsica si sono registrati altri 28 casi in 10 comuni a preoccupare soprattutto è la diffusione della variante brasiliana riscontrata a Paterno di Avezzano, Pescina e Balsorano.