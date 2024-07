Cremlino: "I Piani NATO sui Missili Sono una Pericolosa Escalation"

Il Cremlino ha definito i piani della NATO riguardanti il dispiegamento di missili a lunga gittata come "una pericolosa escalation". Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov, riportato dall'agenzia Tass. Secondo Peskov, i missili forniti dalla NATO sono già utilizzati per colpire la Russia e l'eventuale dispiegamento di missili a gittata maggiore potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. "Questi missili sono impiegati per attacchi contro le nostre regioni," ha dichiarato Peskov, riferendosi alle quattro nuove regioni russe. Ha poi aggiunto che il dispiegamento di missili a più lunga gittata rappresenterebbe "una pura azione a falsa bandiera e una nuova, pericolosissima escalation".

In un contesto di crescenti tensioni, Peskov ha anche commentato la recente conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Tutto il mondo vede le gaffe di Biden, ma questi problemi sono una questione interna agli USA," ha detto Peskov, rifiutandosi di valutare le possibilità di Biden nella corsa alle presidenziali. Peskov ha inoltre criticato le osservazioni irrispettose di Biden nei confronti di Putin, definendole "inaccettabili" e "dannose per l'immagine del presidente americano".

Sul fronte diplomatico, il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha definito il recente vertice NATO a Washington "disastroso" e "fallimentare". Ryabkov ha dichiarato che l'incontro ha solo "aggravato le tensioni" e "aumentato i rischi di un ulteriore sviluppo della situazione". "Questo è un vertice della vergogna," ha concluso Ryabkov.

In un altro episodio di tensione internazionale, il Cremlino ha respinto le accuse di un presunto piano russo per assassinare Armin Papperger, amministratore delegato dell'azienda tedesca di armi Rheinmetall. La CNN aveva riportato che, secondo fonti occidentali anonime, la Russia avrebbe pianificato di uccidere Papperger, piano che sarebbe stato sventato dagli Stati Uniti. "È tutto presentato nello stile di un'altra storia falsa, quindi tali notizie non possono essere prese sul serio," ha affermato Peskov.