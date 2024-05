Crisi dell'Automotive: Cassa Integrazione alla Magneti Marelli e Sciopero alla Fiamm-Siapra

La crisi del settore automotive colpisce duramente Magneti Marelli e Fiamm-Siapra. Alla Magneti Marelli di Sulmona, la riduzione produttiva dello stabilimento Stellantis di Atessa ha portato a due settimane di cassa integrazione per quasi 500 dipendenti. I sindacati, preoccupati per la situazione, hanno avviato una vertenza e richiesto un incontro con l'azienda, aspettando anche un tavolo di confronto a livello regionale. La richiesta è chiara: investimenti sui macchinari e chiarimenti su durata e impatto degli ammortizzatori sociali.

Nel frattempo, ad Avezzano, i 450 lavoratori della Fiamm-Siapra, che produce batterie per auto e applicazioni industriali, hanno scioperato per quattro ore. La crisi si fa sentire anche qui, con particolare apprensione per i lavoratori interinali. Nonostante lo stabilimento abbia beneficiato di risorse del PNRR, l'incertezza resta alta.