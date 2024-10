Crollo di un solaio durante un'ispezione: tecnico ferito gravemente

Un tecnico 57enne cade a causa del cedimento di un solaio in un edificio inagibile di Teramo. Ricoverato d'urgenza all'ospedale.

Un tecnico di 57 anni è stato gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto presso la Cittadella della Carità di Teramo, dove il crollo di un vecchio solaio ha causato la sua caduta dal primo piano di un edificio inagibile. Il solaio, costruito con travi di ferro e mattoni, ha ceduto improvvisamente, facendo precipitare l'uomo al suolo.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in un fabbricato situato lungo la Circonvallazione Spalato, dove il tecnico si trovava per condurre una serie di rilievi. Il crollo ha sorpreso l'uomo, che è caduto da un'altezza significativa, subendo un forte trauma che lo ha lasciato immobile a terra.

I soccorsi, chiamati tempestivamente, sono stati effettuati dal personale medico del 118, che ha trasportato d’urgenza il ferito all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo. Al suo arrivo, il tecnico è stato sottoposto a una serie di esami clinici per valutare la gravità delle lesioni riportate nella caduta.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Teramo, che ha messo in sicurezza l'area per prevenire ulteriori crolli. Presenti anche i carabinieri e i tecnici del Servizio di tutela della salute sui luoghi di lavoro della Asl, oltre a quelli del Comune di Teramo, per effettuare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del crollo e verificare le condizioni dell'edificio.

L'edificio, che da tempo risulta in condizioni di inagibilità, era stato oggetto di sopralluoghi preliminari per determinare eventuali interventi di messa in sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento del solaio potrebbe essere legato al deterioramento dei materiali strutturali, in particolare le travi metalliche e le volte di mattoni, già segnate dall'usura.

L'incidente ha sollevato nuovamente la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei contesti in cui sono presenti edifici vetusti o in disuso. Le autorità locali e i tecnici della sicurezza stanno lavorando per stabilire se siano state rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e se l'edificio fosse idoneo per ospitare l'ispezione in corso.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del tecnico, che resta sotto osservazione all'ospedale Mazzini. Le indagini sono ancora in corso per accertare tutte le responsabilità legate a questo grave episodio.