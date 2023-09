Crollo di una Parte del Controsoffitto nel Palacongressi Appena Ristrutturato

Nel Palacongressi Pala Dean Martin, situato a Montesilvano, si è verificato un incidente spiacevole durante la notte, quando un tubo dell'acqua si è rotto, causando un allagamento significativo che ha portato al distacco di alcune lastre del controsoffitto appena ristrutturato. Come risultato di questa situazione, quattro classi dell'Istituto Troiano Delfico, che al momento erano ospitate nella struttura, sono state costrette a rimanere a casa per una giornata intera.

La scoperta è stata fatta ieri mattina, quando il personale scolastico ha aperto le aule per accogliere gli studenti. Hanno immediatamente notato che numerose lastre del controsoffitto si erano staccate e giacevano rovinosamente a terra. Allo stesso tempo, al piano superiore, c'era una grande quantità di acqua che aveva allagato il pavimento. Di fronte a questa situazione, il Comune è stato prontamente informato, e la struttura è stata chiusa temporaneamente per consentire le necessarie verifiche e riparazioni. Le lezioni per gli studenti del centro sono state sospese per una giornata, garantendo la sicurezza degli studenti.