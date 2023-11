Cronaca Meteo: Impetuosa Perturbazione Investe l'Italia con Piogge, Neve e Venti Forti

Una perturbazione di origine nord-atlantica ha preso d'assalto l'Italia, portando con sé un mix di piogge, rovesci, nevicate e venti intensi. Il fronte, originato dalle Alpi, ha raggiunto le regioni centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico, generando condizioni meteo avverse.

Situazione attuale alle ore 8:00

La perturbazione nord-atlantica, che ieri si è intensificata sull'arco alpino, si è rapidamente spostata verso le regioni centro-meridionali, causando un marcato peggioramento, specialmente sul versante tirrenico. Nel Nordovest, quasi del tutto risparmiato dall'urto frontale, sono previste prime schiarite, grazie alla sua posizione sottovento rispetto alle Alpi.

Neve sulle Alpi e Rovesci Abbondanti sulle Tirreniche Peninsulari

Le zone alpine occidentali hanno registrato notevoli accumuli di neve, con spessori fino a 40 cm nella zona del Monte Bianco a 2000 metri di quota. Altre nevicate, seppur meno intense, hanno interessato il resto dell'arco alpino, a quote particolarmente basse e spesso in fondovalle. Nel frattempo, le regioni tirreniche sono state coinvolte da piogge e rovesci intensi, in particolare nelle aree interne dell'Italia centrale, come Umbria e confine con le Marche. I quantitativi pluviometrici segnalano accumuli tra 35 e 40 mm tra l'Umbria orientale e il confine marchigiano. A sud, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica, specialmente il Salernitano, hanno registrato accumuli pluviometrici che superano i 70 mm.

Neve in Appennino e Venti Forti

Alcune precipitazioni nevose hanno interessato l'Appennino centro-settentrionale, con neve caduta a quote comprese tra 1100/1200 m nel settore tosco-emiliano e 1600/1700 m nel settore laziale abruzzese. Nessuna segnalazione di neve è pervenuta per l'Appennino meridionale. I venti occidentali che accompagnano il fronte sono risultati particolarmente intensi, con raffiche fino a 80 km/h sul Tirreno e sull'Italia centrale, e punte che superano i 110 km/h sui crinali marchigiani. Sul confine tra Piemonte e Valle d'Aosta a 3200 m di quota, si registrano picchi di vento a 150 km/h sulle Alpi occidentali.

Le Prossime Ore: Residue Neve sulle Alpi e Schiarite al Centro

Nelle prossime ore, al Nord si prevedono residue nevicate sulle Alpi confinali a quote comprese tra 600/900 m, in attenuazione nel corso della giornata con l'arrivo di schiarite. Nel resto del Paese, ampi rasserenamenti saranno accompagnati da una leggera variabilità al mattino sul Friuli VG. Al Centro, si profilano ampie schiarite su Toscana, Marche e Umbria, con nuvolosità presente su Lazio e Abruzzo. Le ultime piogge si attenueranno nel pomeriggio e sera, con tendenza a schiarite, e il limite neve si manterrà intorno ai 1500 m. Al Sud, inizialmente instabile con piogge e rovesci più frequenti sulla Calabria tirrenica, in progressiva attenuazione nelle ore successive. Qualche pioggia interesserà anche la Sicilia settentrionale e la Calabria ionica, nonché il Gargano, ma si esaurirà nel corso della giornata. Sardegna con ampie schiarite. Ventoso con venti tesi o forti da ovest e nordovest. Temperature in calo.

Il nostro Paese si appresta a vivere un fine settimana caratterizzato da una brusca transizione meteorologica, con una nuova perturbazione che farà la sua comparsa tra giovedì e venerdì. Dopo una breve pausa soleggiata mercoledì 29, il tempo peggiorerà nella serata al Nordovest. Giovedì 30, la perturbazione attraverserà il Nord e le regioni tirreniche, portando piogge e neve a quote basse sulle Alpi. Venerdì 1 dicembre, nubi e piogge colpiranno Nordest e regioni centrali, mentre altrove il sole farà capolino.

Previsioni Meteorologiche per le Principali Zone del Paese

Mercoledì 29 novembre 2023

Nord: Tempo soleggiato con aumento delle nubi alla sera al Nordovest. Nevicate previste sulle Alpi dai 600/1000 metri e pioggia sul Ponente Ligure. Temperature stabili, con massime tra 9 e 13 gradi.

Centro: Prevalenza del sole con aumento delle nuvole nel pomeriggio sulle regioni tirreniche e possibili pioviggini in Toscana. Leggero rialzo termico, con massime tra 14 e 17 gradi.

Sud: Possibili piovaschi serali nell'ovest della Sardegna. Variabilità sul basso Tirreno con isolate piogge, mentre altrove sarà prevalentemente asciutto. Aumento delle temperature, con massime tra 13 e 18 gradi.

Giovedì 30 novembre 2023

Nord: Molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci più frequenti sul Triveneto e sporadici al Nordovest. Nevicate previste a quote basse sulle Alpi. Temperature in diminuzione, con massime tra 4 e 8 gradi.

Centro: Molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche e in Umbria con piogge e rovesci. Maggiori aperture sull'Adriatico. Leggero rialzo termico a est, con massime tra 15 e 18 gradi.

Sud: Aumento della nuvolosità su Sardegna e fascia tirrenica con possibili piogge, specie in Campania. Maggior soleggiamento altrove, con temperature in rialzo e massime tra 17 e 21 gradi.

Venerdì 1 dicembre 2023

Nord: Graduali schiarite al Nordovest, piogge e rovesci su Triveneto ed Emilia Romagna in attenuazione durante la giornata. Prevista neve dai 1300 metri. Aumento delle temperature, con massime tra 8 e 12 gradi.

Centro: Piogge e temporali in Toscana, estensione dei fenomeni a Lazio, Umbria e Marche entro sera. Condizioni più asciutte con maggior soleggiamento in Abruzzo. Ascesa delle temperature, con massime tra 15 e 19 gradi.

Sud: Prevalenza del sole con velature e stratificazioni che offuscheranno il cielo. Peggioramento delle condizioni in Sardegna. Rialzo termico, con massime tra 17 e 22 gradi.

Tendenza Meteorologica per Sabato 2 dicembre 2023

Nord-Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno altrove. Nord-Est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nuvoloso con aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno sulle Dolomiti.

Centro - Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nuvoloso con aperture sulla dorsale laziale.

Sull'Adriatico: Coperto con pioggia moderata sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud - Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, nuvoloso con aperture sulla dorsale calabra.

Sull'Adriatico: Nuvoloso con locali aperture sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle Isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, sereno altrove.

Tendenza Meteorologica per Domenica 3 dicembre 2023

Nord - Al Nordovest: Sereno. Nord - Al Nordest: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove.

Centro - Sul Tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud - Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, sereno altrove.

Tendenza Meteorologica per Lunedì 4 dicembre 2023

Nord - Al Nordovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Nord - Al Nordest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, sereno altrove.

Centro - Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno altrove.

Sud - Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana.

Sull'Adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite.