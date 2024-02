Cronaca Meteo: Persiste il Maltempo con Piogge, Temporali e Neve

L'Italia continua a essere influenzata da un'ampia area di bassa pressione che mantiene condizioni meteorologiche instabili. Situazione alle ore 8: Correnti instabili di origine atlantica continuano ad affluire sull'Italia, portando piogge e rovesci anche temporaleschi al Nordest e su buona parte del Centro-Sud. Al Nordovest, invece, si registra un miglioramento del tempo con ampie schiarite, che si estenderanno nelle prossime ore a tutte le regioni settentrionali.

Ultime Piogge al Nordest: Si registrano ancora piogge tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia, con accumuli pluviometrici fino a 25mm, soprattutto nell'area di Udine. I fenomeni sono in attenuazione sul Veneto occidentale.

Rovesci nel Centro Italia, Neve sull'Appennino: Durante la notte si sono verificati rovesci soprattutto nelle zone interne del versante tirrenico e in Umbria, con intensità debole o moderata. Sulle zone appenniniche si sono avute deboli nevicate, mediamente sopra i 1300/1500m.

Forte Instabilità sul Basso Tirreno, Neve sull'Appennino Meridionale: Le aree tirreniche meridionali sono interessate da rovesci e temporali, soprattutto tra Campania e alta Calabria. Sulle zone appenniniche meridionali è tornata la neve, dai 1300m in su.

Previsioni per le Prossime Ore: Al Nord, ultime piogge su Veneto orientale e basso Friuli Venezia Giulia, in esaurimento dal pomeriggio con schiarite in avanzamento da ovest. Al Centro, ancora instabilità su Toscana interna, Umbria e Marche interne, con pioggia o rovesci in attenuazione. Al Sud, piogge e temporali tra bassa Campania, Calabria e nordest Sicilia, in graduale attenuazione nel corso della giornata. In Sardegna, miglioramento con qualche pioggia al mattino. Ventilazione moderata o tesa da ovest-nordovest.