Cronavirus, 65 nuovi casi Abruzzo salgono a 1628 i contagiati, 153 morti Sono 119 i guariti

Con 65 nuovi casi salgono a 1.628 i pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo. Sette i decessi più recenti, che portano a 153 il bilancio delle vittime.

Dei nuovi casi positivi, 7 fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 6 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 32 alla Asl di Pescara e 20 alla Asl di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 153 pazienti deceduti; alcuni dei nuovi decessi, precisa la Regione nel bollettino quotidiano, sono avvenuti nei giorni scorsi, ma la positività al virus è arrivata oggi.

Tra i pazienti ricoverati, 354 sono in terapia non intensiva e 71 in terapia intensiva.

Gli altri 931 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Le persone guarite sono 119: 103 da sintomatiche con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventate asintomatiche e attendono i test di controllo; 16 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.