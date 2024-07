DE MATTEIS (FI), E’ ORA DI FARE IL GRUPPO UNICO IN COMUNE TRA FI E L’AQUILA FUTURA

“Esprimo, a nome mio e di Forza Italia, soddisfazione per la conferma, da parte del sindaco Biondi, di Alessandra Santangelo alla guida dell’Afm, segno che il ben amministrare è sempre premiato.

A tal proposito, come Forza Italia, siamo in procinto di accelerare i processi aggregativi che abbiamo più volte annunciato. E’ infatti giunto il tempo di arrivare alla fusione del gruppo di FI in consiglio comunale con quello di L’Aquila Futura, vista ormai l’inutilità a tenerli separati e terminare quindi un percorso iniziato da tempo.

La candidatura di Roberto Santangelo in FI e il suo essere in giunta regionale come rappresentante del partito, non può rimanere una faccenda meramente regionale, ma va fatta ricadere anche a livello cittadino. Riflessione questa che diventa sempre più impellente, viste anche le sue annunciate dimissioni da Presidente dell’assise comunale a causa dell’aumentare esponenziale degli impegni e la gravosità degli stessi che il ruolo di assessore regionale comporta. Dimissioni che porteranno ad un ridisegno degli equilibri generali dell’amministrazione e che per chiarezza interna ed esterna dovranno vedere una unica voce, ovvero quella di Forza Italia.

Ma come movimento politico, intendiamo anche procedere ad una nuova forma organizzativa, come richiesto a livello nazionale, ed a coinvolgere, come un tempo, le migliori forze della società civile.

Assieme al segretario provinciale Gabriele De Angelis a quello comunale Stefano Morelli ed al responsabile regionale dei dipartimenti Paolo Federico inizieremo ad organizzare una serie di incontri per qualificare sempre più la proposta politica del nostro partito”.

Lo dichiara in una nota Giorgio De Matteis vice-segretario provinciale di Forza Italia