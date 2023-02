Da Palermo a L'Aquila, il Pm de Lucia e procuratore Guidi, per interrogare Messina Denaro

Il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto Paolo Guida, sono nel carcere dell'Aquila per interrogare il boss Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo da carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza.

Alle 14.30 il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto, Paolo Guida, sono arrivati nel carcere dell'Aquila per interrogare il boss Matteo Messina Denaro.

I procuratori sono arrivati, insieme alla scorta, a bordo di cinque auto.

Il boss, che è stato arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo da carabinieri del Ros, si trova all'Aquila dal 17 gennaio dove sta ricevendo le cure per il cancro da cui è affetto direttamente in carcere, in una stanza infermieristica appositamente allestita.