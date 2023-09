Da Tolkien al Fumetto Popolare Italiano, La seconda Giornata di Sulle Tracce del Drago!

Taglio del nastro per la XIV edizione del Festival della cultura pop Sulle Tracce de Drago che dal 1° al 3 settembre anima il Parco della Villa Comunale e i locali del Palazzo dell’Emiciclo con incontri, spettacoli, standisti e musica.

Il secondo giorno di evento si aprirà alle ore 10:00 con la dimostrazione di Scherma Moderna a cura del Club Scherma L’Aquila 99 che si svolgerà presso la Villa Comunale, uno spettacolo unico che richiama un’arte antica in chiave sportiva e attuale.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 gli amanti del Cosplay potranno incontrare il Gruppo di Cosplayer Dragonero per il meet&greet e scattare foto ricordo. A seguire, sul palco centrale dalle ore 16:00, ci sarà la proiezione documentario Kalya - l'era dei fondamenti di lucadeejay e l’incontro con gli autori Luca Lamberti e Leonardo Cantone che sveleranno le anticipazioni esclusive sulla fine della prima serie. A moderare l’evento Kuro, Youtuber esperto di fumetti, comics e manga. Presenti anche le Cosplayer Twilight Princess and Madelefie nelle vesti di Kalya e Leena.

Nell’Area Fumetto, dalle 15:00, il fumettista Massimo Dall’Oglio terrà la Masterclass Matagatsu Manga, durante la quale dialogherà con lucadeejay, e sarà a disposizione per disegnini e firmacopie.

Alle ore 17:00 sul palco centrale si aprirà la conferenza Da Tolkien a Dragonero. Come lo scrittore ha influenzato il fumetto popolare italiano alla quale interverranno Massimo Dall'Oglio, Luca Lamberti, Leonardo Cantone, Kuro, lucadeejay e Salvatore Santangelo.

Alle ore 18:00 nell’Area Fumetto ci sarà la presentazione e la lettura del libro di Sara Amante Il dono del Cielo, a seguire Francesca Annese presenterà Heric e la profezia del cristallo.

Alle 19:00 Fausto Lammoglia, Vincenzo Di Nicola e Angelo Clementi in una conferenza dal titolo Filosofia dell’attacco dei giganti in cui la cultura pop travalica i confini e incontra la filosofia.

La serata prenderà il via alle 22:00 con l’attesissimo show degli Eiffel 65, gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Lo spettacolo continuerà poi dalle 23:30 con il Dj Baglioni e Gax Win che si esibiranno insieme per un concerto fuori dal comune.

Sulle Tracce del Drago è un evento nato da un’idea di Salvatore Santangelo e promosso dall’associazione L’Aquila che Rinasce con il patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo e il supporto della Fondazione Carispaq e di numerosipartner privati.