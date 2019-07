Da martedì torna l'Anticiclone caldo ovunque ma con qualche insidia

L'anticiclone torna gradualmente a riprendere posizione sull'Europa centro-meridionale estendendosi da Ovest, riconquistando anche il Mediterraneo centrale con la nuova settimana e favorendo tempo più stabile, anche se con alcune insidie al Nord dove potrà manifestarsi qualche temporale. In generale attendiamo tempo spesso stabile e soleggiato soprattutto al Centro-Sud, con al massimo qualche spunto temporalesco occasionale più probabile a ridosso dell'Appennino.

TEMPERATURE.

Le temperature saranno in ripresa con caldo tipicamente estivo su tutta la Penisola, ma al Nord non si dovrebbe assistere ad eccessivi rialzi termici come negli ultimi giorni.

Al Centro-Sud invece è attesa una temporanea risalita di correnti calde africane a ridosso del prossimo weekend, che porterà per qualche giorno le temperature sopra le medie.

TENDENZA METEO FINO A FERRAGOSTO.

A partire da lunedì 5 agosto e per buona parte della settimana una depressione nord atlantica potrebbe aprirsi un canale di scorrimento verso l'Europa centrale, responsabile di un nuovo incremento dell'instabilità con clima più fresco al Centro ma soprattutto al Nord.

Ne conseguirebbe il passaggio di una serie di rovesci e temporali anche forti dalle Alpi alla Val Padana, ma successivamente anche verso le regioni centrali, con un generale calo delle temperature, per buona parte della settimana.

Meno coinvolto invece il Sud, con tempo più stabile.

Successivamente l'alta pressione delle Azzorre potrebbe tornare ad espandersi da ovest, cercando di ripristinare normali condizioni estive.