Danneggiamento in Chiesa: Pescarese Accusa il Parroco, poi dà Fuoco all'Altare

Un grave episodio di danneggiamento aggravato a seguito di incendio è stato al centro dell'attenzione, con un 56enne pescarese al centro dell'accusa. La polizia ha condotto le indagini e successivamente ha denunciato l'uomo per il suo coinvolgimento in questo atto distruttivo all'interno di una chiesa.

L'accusa di danneggiamento aggravato a seguito di incendio si è concretizzata dopo che l'uomo aveva chiesto denaro al parroco e, una volta ricevuto un rifiuto, ha tentato di incendiare gli ornamenti situati nei pressi dell'altare.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di ieri, quando gli agenti di polizia sono stati chiamati a intervenire in una chiesa di Portanuova a seguito della segnalazione di una fedele. Arrivati sul luogo, hanno notato chiaramente i segni di combustione su un banco in legno posizionato lateralmente all'altare. La copertura in stoffa e il tappeto situato sotto il banco erano stati danneggiati dalle fiamme. La donna che ha chiamato la polizia ha raccontato di aver notato le fiamme provenire da un lato dell'altare e insieme ad altri presenti, ha fatto del suo meglio per spegnerle.

Gli agenti della Squadra volante e della Digos hanno poi ricostruito la sequenza degli eventi. Prima dell'incendio, il parroco aveva avuto a che fare con un uomo che lo importunava costantemente. Il sacerdote ha riferito di continue richieste di supporto finanziario da parte dell'uomo, richieste che aveva già soddisfatto in passato, ma che erano diventate insostenibili a causa della loro costante ripetizione nel tempo. A seguito del suo rifiuto, l'uomo si era infuriato a tal punto da tornare in chiesa e appiccare il fuoco al banco situato in una zona poco visibile della struttura, per poi allontanarsi frettolosamente dalla scena.

La polizia è riuscita a rintracciare l'uomo più tardi quella sera in via Alento e ha proceduto a denunciarlo per il suo coinvolgimento nell'atto incriminato.