Danza: masterclass di Sergio Bernal star 'Balletto Spagnolo'

"Cantiere dell'Anima: il Per- Dono", è il titolo dell'incontro-spettacolo con Sergio Bernal Alonso, la star del Balletto Spagnolo, già Ballet Nacional de Espana, di sabato 17 dicembre alle ore 19, al Teatro dei 99 dell'Aquila.

Lo spettacolo, che è ad ingresso gratuito, necessita della prenotazione.

Sergio Bernal, carismatico danzatore di fama mondiale, spazierà dal flamenco al classico al contemporaneo. Bernal danza sin da giovanissimo con diverse compagnie e nel 2008 entra a far parte, con il ruolo di primo ballerino, della Compañía de Rafael Aguilar. Il suo repertorio include, tra gli altri, Bolero 1830 di Mariemma, il ruolo di Don José in Carmen e il Bolero di Rafael Aguilar, Niña de Fuego di Angel Rodriguez, Bolero di Paco Pozo con Lola Greco. Nel 2019 ha fondato, con Ricardo Cue, la Dance Company. Nell'incontro si parlerà del tema del "Perdono" con l'etoile internazionale Liliana Cosi, la giornalista Simonetta Allder che guiderà l'incontro al quale interverrà Daniele Cipriani produttore di spettacoli danza, arte e balletto. L'appuntamento si inserisce in un progetto originale ideato dal Teatro dei 99 e dalla sua Direttrice Artistica Loredana Errico, incentrato sui temi della Perdonanza Celestiniana e declinato attraverso un ciclo di incontri - spettacolo. L'idea scaturisce dall'eccezionale dono di Papa Francesco che ha concesso alla città dell'Aquila e al mondo intero lo scorso 28 agosto un anno giubilare straordinario.