Dayco: Vertice in Regione Fallisce, Lo Sciopero Si Prolunga

Nessun accordo al vertice in Regione tra l'azienda Dayco, i sindacati e le istituzioni, con la proposta dell'azienda bocciata. Lavoratori e sindacati si oppongono fermamente a qualsiasi forma di esternalizzazione del prodotto, continuando lo sciopero che si protrarrà per altri tre giorni, fino a sabato. Con quattro giorni di astensione già alle spalle, lo stabilimento di Chieti Scalo si prepara a fermarsi per una settimana intera.

Il percorso di contrasto dei sindacati è iniziato con l'introduzione di un contratto che prevede l'affidamento del 3% della produzione a un'azienda esterna di Trento, richiedendo ora con determinazione la rescissione di tale accordo. Dayco ha giustificato questa mossa come un'azione volta a garantire la continuità della produzione, ma tale spiegazione non ha convinto né sindacati né lavoratori.