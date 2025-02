De Matteis spara a zero su Santangelo: doppio incarico e promesse non mantenute

De Matteis critica Santangelo per la mancata rinuncia alla presidenza del Consiglio comunale, sollevando dubbi sull'etica politica e l'impatto sulla maggioranza cittadina.

Recentemente, Giorgio De Matteis, vice segretario provinciale di Forza Italia, ha espresso forte disappunto riguardo alla situazione di Roberto Santangelo, attuale assessore regionale e presidente del Consiglio comunale dell'Aquila. Sebbene la legge vieti espressamente la cumulazione delle indennità per tali cariche, De Matteis sottolinea che il vero problema risiede nella sovrapposizione dei ruoli istituzionali.

Secondo De Matteis, Santangelo aveva promesso in più occasioni di dimettersi dalla presidenza del Consiglio comunale: prima dell'estate, dopo la Perdonanza e successivamente dopo l'approvazione del bilancio. Tuttavia, tali impegni non sono stati rispettati, sollevando interrogativi sull'etica politica e sul rispetto verso il Consiglio comunale.

De Matteis ricorda che, in passato, figure come lui stesso e Stefania Pezzopane si sono dimesse dalle cariche comunali dopo essere state elette in Regione, dimostrando rispetto istituzionale. Egli evidenzia che mantenere entrambe le posizioni potrebbe essere percepito come un'ingordigia di potere, contraria ai principi di rinnovamento politico.

Inoltre, la permanenza di Santangelo impedisce l'ingresso in Consiglio comunale di Luca Rocci, ex presidente della seconda commissione consiliare, limitando il rinnovamento all'interno del partito. De Matteis sottolinea anche che, essendo Santangelo l'unico membro rimasto della sua lista civica, non partecipa alle commissioni consiliari, creando problemi operativi alla maggioranza.

La questione è ben nota al segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, da cui De Matteis attende interventi risolutivi. Egli critica anche l'opposizione per il suo silenzio su questa vicenda, suggerendo una mancanza di vigilanza politica.

In conclusione, De Matteis auspica che Santangelo e Pagano affrontino prontamente la situazione, risolvendo le problematiche evidenziate e ristabilendo la fiducia nelle istituzioni locali.