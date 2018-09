Deciso calo termico nei prossimi giorni, valori giù anche di 10°C

Nel corso della settimana dal nord Europa una massa d'aria fredda di origini groenlandesi scenderà gradualmente di latitudine per arrivare lunedì su Alpi e alto Adriatico, coinvolgendo poi a seguire buona parte dell'Italia centro meridionale, che determinerà, almeno temporaneamente, uno stop al caldo quasi estivo.

Lunedì: Correnti fresche settentrionali si addossano all'arco alpino producendo un effetto favonico di caduta sulle pianure del Nord dove sono attesi dei temporanei aumenti di temperatura. Per contro le temperature inizieranno a calare ulteriormente al Nordest ed a seguire sul medio Adriatico. Le massime toccheranno ancora i 27/28° su ovest Valpadana e Liguria. Massime non oltre i 20/22°C tra Romagna e Marche; valori estivi sul resto del Paese, compresi tra 26 e 30°C.

Martedì: Giornata del cambiamento, l'aria fredda entra dalla porta della Bora producendo un sostanzioso calo termico che in diverse località potrà essere anche nell'ordine dei 10° in meno rispetto al Lunedì soprattutto nei valori minimi della notte che localmente in pianura potranno portarsi su valori inferiori ai 10°.



Mercoledì le correnti più fredde raggiungeranno anche il Sud ove è atteso un ulteriore calo termico. Il clima si manterrà dal sapore autunnale anche al Nord e sul medio-alto versante adriatico mentre farà leggermente più caldo su Tirreniche ed Isole maggiori.



A seguire l'anticiclone delle Azzorre guadagna terreno verso l'Europa orientale spingendo verso est la massa d'aria fredda e sostituendola con aria più mite.

Le temperature sono previste in nuovo aumento ma su valori più normali.